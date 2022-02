Bei Auseinandersetzung verletzt

Nr. 0263

Bei einer Körperverletzung in Lichtenberg wurde in der vergangenen Nacht ein Mann verletzt. Aufmerksame Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung bemerkten gegen 2.35 Uhr an einer Tramhaltestelle Am Containerbahnhof Ecke Möllendorffstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und riefen die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe von sieben Personen dort mit einem Mann zunächst in einen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll es zu einem Gerangel zwischen einem 19-Jährigen der Gruppe und dem Mann, mit dem die einzelnen Beteiligten zuvor in Streit geraten waren, gekommen sein. Dabei erlitt der 41-Jährige eine Kopfplatzwunde und wurde an der Schulter verletzt. Die Personengruppe flüchtete anschließend. Polizeieinsatzkräfte entdeckten die einzelnen Mitglieder der Gruppe jeweils zerstreut im Nahbereich des Tatortes und stellten die Personalien aller fest. Den 19-jährigen, mutmaßlichen Haupttäter brachten die Einsatzkräfte für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholvortest hatte bei ihm zuvor einen Wert von rund 0,68 Promille ergeben. Anschließend überstellten sie den jungen Mann der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City). Die anderen sechs Beteiligten, darunter ein 13-jähriges Mädchen und ein gleichaltriger Junge, zwei 14-Jährige, eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger, wurden vor Ort entlassen. Der angegriffene Mann hat sich mittlerweile selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.