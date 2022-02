Elektroroller vollständig abgebrannt

Nr. 0259

Gestern Nachmittag brannten in Gesundbrunnen zwei Elektroroller. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden in einer Hofdurchfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Hansastraße abgestellten Fahrzeuge eines Sharing-Dienstleisters gegen 16.30 Uhr in Brand. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen und evakuierten die Bewohner der angrenzenden Häuser. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde die Hausfassade der Durchfahrt beschädigt. Die Elektroroller brannten vollständig ab. Während der Löscharbeiten war die Hansastraße zwischen der Reginhardtstraße und der Residenzstraße ab 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr rund eine Stunde gesperrt. Polizeieinsatzkräfte überprüften im Nahbereich zum Tatort drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren, die laut Aussage einer Zeugin vor Ausbruch des Feuers an den Elektrorollern hantiert haben sollen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt.