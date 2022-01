Nach Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt

Nr. 0257

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Schöneberg wurde ein Autofahrer in einem Fahrzeug eingeklemmt. Nach bisherigen Ermittlungen war der 33-Jährige mit einem Kombi auf der Kleiststraße aus Richtung Wittenbergplatz in Richtung Nollendorfplatz unterwegs. Auf der Kreuzung Kleiststraße / Martin-Luther-Straße stieß er mit dem Wagen eines 37-Jährigen zusammen, der gerade nach links auf die Martin-Luther-Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und der 33-Jährige in seinem genutzten Auto eingeklemmt. Erst hinzu alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnte ihn daraus befreien und brachten den schwer verletzten und zudem alkoholisierten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt wurde. Der leicht verletzte 37-Jährige konnte das Krankenhaus, in das weitere Rettungskräfte ihn zwischenzeitlich brachten, nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr lenk- und rollfähig, darüber hinaus traten Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr, die Berliner Stadtreinigung und beauftragte Unternehmen zur Umsetzung der Fahrzeuge mussten die Kreuzung beräumen, die bis 13.20 Uhr gesperrt blieb. Der 33-Jährige muss sich nun wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung verantworten.