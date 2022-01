Autos nach verbotenem Autorennen sichergestellt

Nr. 0256

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 haben in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge in Tiergarten sichergestellt, deren junge Fahrer zu schnell unterwegs waren und mehrere rote Ampeln missachtet haben.

Während ihrer Streifenfahrt wurden die Beamtin und der Beamte gegen 0.30 Uhr im Kreuzungsbereich Potsdamer Straße Ecke Kurfürstenstraße auf einen Mercedes sowie einen Renault aufmerksam, deren Fahrer die Potsdamer Straße in Richtung Schöneberger Ufer deutlich zu schnell unterwegs waren. Die Einsatzkräfte fuhren den beiden hinterher und sahen, dass die Raser mehrere rote Ampeln missachteten. Im Kreuzungsbereich Schöneberger Ufer Ecke Köthener Straße stoppten die Polizistin und ihr Kollege die zwei und überprüften die beiden Fahrer im Alter von 18 und 20 Jahren. Bei dem 20-Jährigen handelt es sich um einen angehenden Polizisten, wie sich vor Ort herausstellte. Neben ihren Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte auch deren Führerscheine sicher und leiteten Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Bei dem 20-Jährigen werden darüber hinaus mögliche dienstrechtliche Konsequenzen geprüft.