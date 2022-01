Nr. 0255

Unbekannte setzten heute früh in Kreuzberg einen Geldausgabeautomaten in Brand. Gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Schleiermacherstraße Flammen an dem in den Zaun eines Wohnhauses integrierten Automaten und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Geldautomat wurde stark beschädigt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde kein Geld entwendet. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.