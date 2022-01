Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Nr. 0251

Sachschäden im geschätzten sechsstelligen Eurobereich richtete gestern Vormittag ein 55-Jähriger in Schmöckwitz an. Gemäß Zeugenaussagen soll der Mittfünfziger gegen 10.30 Uhr seinen Pkw im Schmöckwitzer Damm mehrfach vor- und zurückgesetzt und dabei jeweils stark beschleunigt haben. Dabei beschädigte er unter anderem zwei Autos, zwei Wohnhäuser sowie einen Carport und eine Grundstücksumzäunung. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands, der nach eigener Aussage auf eine Intoxikation von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln zurückzuführen sein soll, brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus, in dem er stationär, auf der Intensivstation, verblieb.

Eine Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen dauern an.