Auto und Führerschein beschlagnahmt

Lichtenberg/Pankow

Nr. 0250

Gestern Abend alarmierte ein Zeuge die Polizei zu einem mutmaßlichen verbotenen Kraftfahrzeugrennen nach Lichtenberg. Nach Angaben des 25-Jährigen war er gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto auf der Landsberger Allee stadteinwärts unterwegs, als er zwei Toyota und einen BMW bemerkte, deren Fahrer sich ab der Ferdinand-Schulze-Straße augenscheinlich ein Rennen lieferten. Der Zeuge verlor zwei Fahrzeuge aus den Augen und konnte einem Toyota-Fahrer nach Prenzlauer Berg folgen, der mit überhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos gefahren sein soll und dabei auch rote Ampeln überfuhr. Alarmierte Kräfte der Polizeiabschnitte 16 und 18 stoppten den 29-jährigen Fahrer an der Kreuzung Hoch- Ecke Wiesenstraße. In dem Auto saßen auch seine 30-jährige Ehefrau und der einjährige Sohn. Bei der Überprüfung des Führerscheins des Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte verschiedene Fälschungsmerkmale fest und beschlagnahmten die Fahrerlaubnis. Auch der Toyota wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin beschlagnahmt. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Ferner wurde ein Bericht an das zuständige Jugendamt gefertigt.