Nr. 0247

Glücklicherweise unverletzt blieben in der vergangenen Nacht die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neukölln. Gegen 1.20 Uhr stellten Anwohner in dem Haus am Karl-Marx-Platz einen ausgelösten Brandmelder fest und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten einen brennenden Kinderwagen im Hausflur. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.