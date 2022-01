Räuber auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0244

Der Versuch eines Mannes, gestern Abend in Gesundbrunnen einen anderen Mann zu berauben, endete mit seiner sofortigen Festnahme. Gegen 19 Uhr sprach der 34-Jährige in der Koloniestraße einen 23-Jährigen an und verlangte dessen Mobiltelefon. Als der Angesprochene sich weigerte und wegdrehte, schlug ihm der Ältere von hinten gegen den Kopf. Diese Situation wurde von Zivilkräften einer Einsatzhundertschaft bemerkt, die den 34-Jährigen sofort festnahmen und für die weiterermittelnde Kriminalpolizei einlieferten. Der 23-Jährige klagte über leichte Schmerzen am Kopf, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.