Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Nr. 0242

Fünf Schwerverletzte und zwei fahruntüchtige Autos sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der vergangenen Nacht in Tiergarten ereignete. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 23-Jähriger – gemeinsam mit zwei jungen Frauen im Alter von 19 und ebenfalls 23 Jahren, in einem BMW sitzend – kurz vor 1 Uhr die Stülerstraße in Richtung Tiergartenstraße. Dabei näherte er sich einer Kreuzung, deren Ampelanlage zur Nachtzeit außer Betrieb war.

Ebenso steuerte ein 22-Jähriger seinen Mercedes, auf dessen Beifahrersitz ein 23-Jähriger saß, aus der Von-der-Heydt-Straße kommend auf genannte Kreuzung zu. An dieser kam es schließlich zur folgenschweren Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge alle fünf Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser, in denen alle stationär verblieben. Eine zuvor durchgeführte Atemalkoholkontrolle beider Fahrzeugführer ergab jeweils einen Wert von null Promille.

Für den Zeitraum der umfangreichen Unfallaufnahme, für die unter anderem ein 3D-Scanner zum Einsatz kam, war der gesamte Kreuzungsbereich bis etwa 6.15 Uhr für den Fließverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.