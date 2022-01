Mit Fahrzeug überschlagen

Nr. 0240

Bei einem Verkehrsunfall in Neukölln, bei dem sich heute früh ein Fahrzeug überschlug, erlitten die Insassen nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Gemäß Zeugenaussagen war der Fahrer eines Renault, der in der Karl-Marx-Straße in südlicher Richtung fuhr, gegen 5.30 Uhr gegen Stahlpoller gefahren, die zwischen Fahrbahn und Radschutzstreifen aufgestellt sind. Der Wagen war aufgrund der Kollision mit den Pollern auf die Seite gekippt. Zeugen berichteten weiter, dass unmittelbar nach dem Unfall eine Frau aus dem Wagen gestiegen sein soll und sich zunächst entfernt hatte. Der 42 Jahre alte Fahrer gab an, ihm sei ein unbekannt gebliebenes Fahrzeug entgegengekommen, dem er hätte ausweichen müssen. Andere Zeugen konnten das nicht bestätigen. Der 42-Jährige gab zudem an, bei der Frau handele es sich um seine Freundin, warum diese weggelaufen sei, könne er nicht sagen. Eine Atemalkoholmessung sowie ein freiwillig gestatteter Drogentest verliefen jeweils negativ. Verletzungen hatte der Mann bei dem Unfall nicht davongetragen. Die Frau, eine 31-Jährige, kam wenig später zurück zum Ort, sie stand unter Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden. Den Polizeikräften vor Ort gegenüber gab sie an, es hätte sich bei der Fahrt um eine gewerbliche Fahrt gehandelt, die sie über eine App gebucht habe. Der 42-Jährige bestritt für ein Personenbeförderungsunternehmen zu arbeiten. Die Ermittlungen hierzu, ebenso wie die Ermittlungen zur Unfallursache, dauern an.

Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die 31-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.