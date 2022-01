Senior beim Rückwärtsfahren erfasst

Nr. 0236

Gestern Mittag kam es in Lichtenrade zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 80-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 30 Jahre alter Autofahrer war gegen 13.55 Uhr im Begriff, seinen Lieferwagen durch Rückwärtsfahren in den Fließverkehr auf dem Mariendorfer Damm einzuordnen. Dabei übersah er den Fußgänger, der hinter dem Fahrzeug die Straße queren wollte. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf und am linken Bein. Eintreffende Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Senior in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.