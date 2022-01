Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Nr. 0232

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Buckow einen Mann nach einem versuchten Einbruch fest. Den aktuellen Ermittlungen zufolge hatte ein 56-jähriger Anwohner der Straße Zum kleinen Pfuhl gegen 17.15 einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er sich an einem angekippten Fenster zu schaffen machte und daraufhin die Polizei alarmiert. Die hinzueilenden Funkstreifen des Polizeiabschnitts 48 nahmen den zuvor Beobachteten noch in unmittelbarer Nähe fest und brachten den 22-Jährigen zu einem Polizeigewahrsam, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor war der Eindruck entstanden, dass der mutmaßliche Einbrecher unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Anschließend wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.