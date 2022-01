Kinder in U-Bahn geschlagen - Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0233

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am Nachmittag des 7. September 2021 in Rudow in der U-Bahn der Linie 7 Fahrtrichtung Rudow zwischen den Bahnhöfen Wutzkyallee und Rudow drei Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren geschlagen haben soll. Die Kinder befanden sich gegen 17.30 Uhr an einer Tür der U-Bahn, teilweise stehend und sitzend. Der unbekannt gebliebene Tatverdächtige soll zu den Kindern gegangen sein und einem Kind mit seiner Hand in den Nacken geschlagen haben. Ein weiteres Kind soll er geschubst haben und das dritte soll er versucht haben zu treten. Als der Zug kurz darauf am U-Bahnhof Rudow hielt, liefen die Kinder aus der Bahn, wobei der Gesuchte einem der Kinder, welches sich aus Angst rennend vom Bahnhof entfernte, zumindest kurz folgte.