Schwerverletzter Radfahrer

Nr. 0230

Mit schweren Kopfverletzungen wurde ein Fahrradfahrer gestern Abend nach einem Verkehrsunfall in Moabit in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen befuhr der 33-Jährige gegen 19.30 Uhr den Fahrradschutzstreifen der Siemensstraße in Richtung Beusselstraße, ohne eingeschaltete Beleuchtung. Als ein 26-jähriger LKW-Fahrer die Fahrertür seines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs öffnete, touchierte er damit den Radfahrer. Dieser wich daraufhin nach links, auf die Fahrbahn, aus und wurde auf dieser vom Pkw eines 42-Jährigen erfasst. In Folge dieses Zusammenstoßes stürzte der 33-Jährige.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.