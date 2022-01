Festnahme nach Einbrüchen in Pkw

Nr. 0196

Gestern Nachmittag haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 einen jungen Mann in Neukölln festgenommen. Den hier vorliegenden Ermittlungsergebnissen zufolge alarmierte ein 39-jähriger Passant gegen 18.30 Uhr die Polizei in die Sonnenallee, da er den anschließend Festgenommenen zuvor bei einem Einbruch in einen Pkw beobachtet haben wollte. Bei dem 38-jährigen Tatverdächtigen wurden Beweismittel zu mutmaßlich weiteren Einbrüchen in Fahrzeuge aufgefunden und beschlagnahmt. Der mutmaßliche Autoeinbrecher wurde anschließend dem Fachkommissariat für Kfz-Delikte der Polizeidirektion 5 (City) überstellt, das die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm. Die Ermittlerinnen und Ermittler dort haben nun insbesondere Zusammenhänge zu drei weiteren Einbrüchen in Kraftfahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort kurz zuvor stattgefunden hatten, zu prüfen.