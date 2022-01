Illegale Musikveranstaltung

Nr. 0194

Wegen einer Lärmbelästigung durch laute Musik alarmierten gestern Nachmittag Anwohnende die Polizei in die Straße An der Margaretenhöhe in Wartenberg. Auf einem leerstehenden Gelände stellten die Polizeikräfte gegen 13.30 Uhr 26 Personen fest, die dort eine Musikanlage betrieben und offensichtlich eine Party feierten. Nach Überprüfungen wurden alle Personen aufgefordert, den Ort zu verlassen. Die Polizeikräfte leiteten Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs ein und schrieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.