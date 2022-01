Brandkommissariate ermitteln zu brennenden Fahrzeugen

In Wedding und Kreuzberg brannten gestern Abend und in der vergangenen Nacht insgesamt drei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. In allen Fällen wird derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen haben Brandkommissariate übernommen.

Nr. 0192

Gegen 19.40 Uhr bemerkte eine Zeugin Feuer an einem in der Nazarethkirchstraße geparkten Pritschenwagen und alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Noch vor der Feuerwehr eintreffende Polizeikräfte konnten den Brand löschen und so ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindern.

Nr. 0193

Gegen 2.15 Uhr waren es ebenfalls Passantinnen, die in der Pücklerstraße Flammen an zwei nebeneinanderstehenden Transportfahrzeugen der Marke Daimler-Benz bemerkten und daraufhin die Rettungskräfte informierten. Die Feuerwehr löschte die Brände, beide Fahrzeuge wurden dennoch erheblich beschädigt.