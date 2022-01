Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt

Nr. 0178

Bei einem sogenannten Alleinunfall in Frohnau erlitt ein Mann gestern Mittag schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 61-Jährige gegen 13 Uhr die Schönfließer Straße in Richtung Königsbacher Zeile. An der Einmündung zur Huttenstraße soll der Fahrzeugführer einen medizinischen Notfall erlitten haben, in deren Folge er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Lichtmast prallte, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem verunfallten Fahrzeug und reanimierten ihn noch am Unfallort. Anschließend brachten sie ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.