Tankstelle überfallen

Nr. 0169

Zwei maskierte Männer überfielen gestern Abend eine Tankstelle in Marzahn. Nach Angaben des 31-jährigen Angestellten betraten gegen 19.10 Uhr zwei Männer den Verkaufsraum an der Ahrensfelder Chaussee, zogen Schusswaffen, bedrohten den Kassierer und forderten ihn auf, die Kasse zu öffnen. Dem kam der 31-Jährige nach. Während einer der Maskierten Geld aus der Kasse entnahm, betrat der 48-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Raum und besprühte die Tatverdächtigen mit einem Reizgas. Daraufhin ergriff das Duo die Flucht in Richtung eines angrenzenden Wohngebiets und konnte unerkannt entkommen. Der Kassierer und der 48-Jährige erlitten leichte Reizungen der Augen und wurden ambulant am Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.