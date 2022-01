Beim Wenden eine Radfahrerin und eine Fußgängerin angefahren

Nr. 0161

Gestern Nachmittag verletzte eine Autofahrerin bei einem Unfall in Schöneberg zwei Frauen schwer. Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge befuhr die 47-Jährige zunächst die Wexstraße aus Richtung Bundesplatz kommend und wendete kurz vor 18 Uhr an einer Mittelinsel an der Kreuzung Innsbrucker Platz Ecke Wexstraße, um in Richtung Erfurter Straße weiterzufahren. Während des Wendevorgangs fuhr sie mit ihrem Fahrzeug eine 58 Jahre alte Radfahrerin und eine 48-jährige Fußgängerin an, die die Wexstraße jeweils von der Mittelinsel aus kommend in Richtung Martin-Luther-Straße überquerten. Die ältere der beiden Frauen stürzte in Folge des Zusammenstoßes zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Fußgängerin, die in Folge des Aufpralls ebenfalls auf die Fahrbahn geschleudert wurde, zog sich eine Beckenfraktur sowie eine Prellung am Kopf und an einer Hand zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Frauen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme war die Wexstraße von 18 Uhr bis circa 22.20 Uhr auf der nördlichen Fahrbahnseite für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).