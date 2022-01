Brandserie in Lichtenberg aufgeklärt

Nr. 0152

Eine Brandserie in Lichtenberg von insgesamt elf Taten steht unmittelbar vor der Aufklärung.

In der Zeit zwischen dem 5. und 7. Januar 2022 wurden im Bereich nördlich der Frankfurter Allee elf Brände angezeigt, bei denen in den Nacht- und Morgenstunden unter anderem fünf Müllcontainer, zwei Abdeckplanen von Motorrollern und der Inhalt eines Bauschuttcontainers in Brand gesetzt wurden.

Intensive Ermittlungen eines Brandkommissariats des Landeskriminalamtes führten auf die Spur eines wegen mehrerer Brandtaten bekannten Jugendlichen im Alter von 16 Jahren. Der Tatverdächtige befindet sich bereits seit dem 7. Januar 2022 wegen einer am 18. Mai 2021 an einem Gebäude begangenen Brandstiftung in einer Jugendstrafanstalt, wo er von den Ermittlerinnen und Ermittlern aufgesucht wurde und der Tatverdacht sich gegen ihn erhärtete. Die Ermittlungen zum Tatkomplex dauern an.