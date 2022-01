Einer Polizeikontrolle entkommen

Nr. 0143

In Spandau entkamen gestern Nachmittag Unbekannte einer Kontrolle. Den vorliegenden Informationen zufolge hatte gegen 16 Uhr ein 55-Jähriger die Polizei zur Charlottenburger Chaussee alarmiert, weil er zwei Personen bei einem Einbruch in einen Transporter gesehen hatte. Eintreffende Kräfte der 24. Einsatzhundertschaft konnten das dazu beschriebene Fluchtfahrzeug in der Falkenhagener Straße lokalisieren. Ein Beamter versuchte das Fahrzeug zu stoppen, indem er auf der Straße stehend Haltezeichen signalisierte. Das Fluchtauto reduzierte zunächst die Fahrgeschwindigkeit, wurde dann aber schneller und fuhr dann unvermittelt auf den Beamten zu. Nur ein Ausweichen zu Seite konnte schließlich den drohenden Zusammenstoß verhindern. Anschließend entkam das Fahrzeug mit den Insassen in Richtung Elisabethstraße. Der Beamte blieb unverletzt. Die andauernden Ermittlungen zu dem zugrundeliegenden Einbruch in das Transportfahrzeug und zu den festgestellten unklaren Eigentumsverhältnissen zum Fluchtfahrzeug werden durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) geführt. Eine Fahndung zu dem geflüchteten Fahrzeug wurde eingeleitet.