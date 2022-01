Angriff mit Metallstange

Nr. 0136

In Neu-Hohenschönhausen wurde heute Vormittag ein junger Mann und seine Mutter von einem unbekannten Angreifer mit einer Metallstange attackiert. Den vorliegenden Informationen zufolge hatte der Unbekannte dem 27-Jährigen gegen 10.30 Uhr in der Straße Am Berl aufgelauert und sofort angefangen auf ihn einzuschlagen. Die 59-jährige Mutter des Angegriffenen ging dazwischen und erlitt dabei leichte Verletzungen am Arm. Als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, ergriff der Schläger unerkannt die Flucht. Die erlittenen schweren Kopf- und Rumpfverletzungen des Sohnes zogen anschließend eine stationäre Behandlung im Krankenhaus nach sich. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.