Gast bedroht und beleidigt Mitarbeitende

Nr. 0131

Die Polizei wurde gestern Abend zu einer Unterkunft für obdachlose Menschen in Westend alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll ein Gast gegen 21.45 Uhr im Aufenthaltsraum der Unterkunft in der Eichenallee, der als Café genutzt wird, randaliert und gepöbelt haben. Der 32-Jährige soll aufgebracht auf den Umstand reagiert haben, dass eine bestimmte Teesorte nicht vorrätig war. Nach Angaben der Anwesenden soll der Mann mit Besteckteilen geworfen haben, mit einem Brotmesser die 71-jährige Mitarbeiterin bedroht und geschubst sowie einen dort ehrenamtlich arbeitenden 34-jährigen Mann rassistisch und volksverhetzend beleidigt haben. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen auf dem U-Bahnhof Westend an und stellten seine Personalien fest. Die weiteren Ermittlungen gegen den 32-Jährigen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.