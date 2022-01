Junger Mann stirbt nach Auseinandersetzung

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0128

Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben in der vergangenen Nacht die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Lichterfelde übernommen. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen sich in der Nähe des S-Bahnhofes Lichterfelde Süd gegen 1 Uhr in einer Grünanlage in der Réaumurstraße zwei Gruppen von jungen Männern aus noch unbekannten Gründen gestritten haben. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 18-Jähriger niedergestochen. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den jungen Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. In der Nähe des Bahnhofs nahmen Einsatzkräfte vier junge Männer, 19 und 20 Jahre alt, fest und überstellten sie der Mordkommission. Die Ermittlungen dauern an.