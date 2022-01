Nr. 0125

In der vergangenen Nacht brannte in Französisch Buchholz ein Fahrzeug. Eine aufmerksame Passantin entdeckte gegen 0.20 Uhr Flammen an dem abgestellten Auto und rief die Feuerwehr in die Schützenstraße. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.