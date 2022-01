84-Jähriger wird vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0086

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach Günter DÄHNE. Der 84-Jährige wird seit dem 12. Januar 2022 vermisst. Seine Ehefrau habe ihn am Vortag gegen 23 Uhr an der gemeinsamen Wohnanschrift in Berlin-Heiligensee letztmalig gesehen. Seither gab es keinen Kontakt mehr zu ihm.

1,79 m groß

kurze dunkelblonde Haare

hagere Gestalt

schwarzer Kurzmantel

dunkle Schuhe aus Leder

dunkelblaue Hose

dunkelblaue Handschuhe

dunkelblaue Strickmütze mit der Aufschrift „Amrum“

führt einen Gehstock mit sich

Wer hat den Vermissten seit dem 12. Januar 2022 gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1(Nord), Am Nordgraben 7 in 13347 Berlin-Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zu den Bürodienstzeiten) und (030) 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.