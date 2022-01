Zusammenstoß beim Abbiegen

Nr. 0099

In Charlottenburg-Nord wurde gestern Abend ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 18.30 Uhr die 42-jährige Fahrerin eines Opel den Heckerdamm stadteinwärts und wollte von der Weltlinger Brücke aus nach links auf die A 111 abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Toyota-Fahrer zusammen. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt, der 25-Jährige hingegen zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu und wurde durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.