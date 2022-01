Nr. 0097

In Westend brannte heute früh ein Fahrzeug. Ein Anwohner der Altenburger Allee stellte gegen 6 Uhr Rauchentwicklung an einem geparkten Toyota fest und alarmierte daraufhin Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. An dem Wagen entstand hoher Sachschaden. Es wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen, die Ermittlungen dauern an.