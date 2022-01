Schwer verletzter LKW-Fahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 0090

In Baumschulenweg wurde gestern Nachmittag ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der junge Mann gegen 16.15 Uhr mit einem LKW am rechten Fahrbahnrand der Köpenicker Landstraße in Höhe des Güldenhofer Ufers gehalten und dann die Fahrzeugtür auf der Fahrerseite geöffnet haben. Ein in gleicher Richtung fahrender 37-Jähriger fuhr mit seinem LKW gegen die geöffnete Tür, die der 28-Jährige noch nicht losgelassen hatte. Mit schweren Handverletzungen wurde der junge LKW-Fahrer in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Mit den Ermittlungen wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) betraut.