Schwerer Raub in Wohnung - Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0091

Mit der Veröffentlichung eines Bildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen, die am Abend des 26. November 2020 in Prenzlauer Berg ihre vier mutmaßlichen Mittäter in die Wohnung eines 27-Jährigen eingelassen haben soll. Dem Vernehmen nach hätten dann die vier eingelassenen Vermummten gegen 21.15 Uhr den Wohnungsinhaber mit einer Pistole bedroht, ihn zu Boden gebracht und dort seine Arme auf dem Rücken fesselt.