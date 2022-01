Mit der Faust ins Gesicht geschlagen – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0087

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) nach einem mutmaßlichen Schläger. Am 11. November 2021 gegen 15.05 Uhr stieg der jetzt Gesuchte zusammen mit einer Frau, die einen grauen oder hellblauen Kinderwagen schob, an der Haltestelle Holzhauser Straße/Wittestraße in einen BVG-Bus der Linie 125, mit Fahrrichtung S-Bahnhof Frohnau. An der Haltestelle Eschachstraße/S-Bhf.Tegel stieg ein 15-jähriger Schüler auf seinem Heimweg ebenfalls in den Bus. Während der holperigen Fahrt verlor der nahe des Kinderwagens stehende Schüler kurzzeitig das Gleichgewicht und fiel in Richtung des Kinderwagens. Bevor er diesen jedoch berührte, konnte er sich fangen. Der unbekannte Gesuchte beschimpfte den 15-Jährigen daraufhin und bewarf ihn mit einer Getränkedose, der der Schüler auswich und verlegen wirkend zum hinteren Teil des Busses lief. Der gesuchte Täter folgte ihm und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schubste er ihn wiederholt und beleidigte ihn. Der Jugendliche erlitt Schmerzen und wurde leicht verletzt.

Nachdem weitere Fahrgäste den Täter ansprachen, gab dieser seiner Begleiterin ein Zeichen, woraufhin beide an der Haltestelle Trettachzeile ausstiegen.