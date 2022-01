Fußgängerin angefahren und schwer verletzt – Unfallflucht

Nr. 0085

Heute Morgen wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Britz schwer verletzt. Die 68-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge beim Überqueren der Fahrbahn von dem Fahrer oder der Fahrerin eines Pkw angefahren, der gegen 6.50 Uhr von der Buschkrugalle nach rechts in die Blaschkoallee einbog. Die Fußgängerin stürzte infolge des Unfalls zu Boden und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Der Pkw setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung ihrer Verletzungen stationär verbleibt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).