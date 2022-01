Durch Messerstiche schwer verletzt

Nr. 0083

Aus bislang ungeklärter Ursache erlitt ein Jugendlicher in Kreuzberg gestern Nachmittag schwere Stichverletzungen. Zeugenaussagen zufolge soll der 16-Jährige gegen 15.15 Uhr von einer Gruppe vier bis fünf Tatverdächtiger am Mehringplatz angegriffen und dabei schwer verletzt worden sein. Anschließend flüchteten die Angreifenden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch betreut wird. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernahm die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes.

Wer hat die Tat am Mehringplatz beobachtet und kann Angaben zu deren Ablauf machen?

Wer hat insbesondere ggf. Videos/Fotos vom Geschehen gemacht und kann diese zur Verfügung stellen?

Wer hat Kenntnis über die Identität und/oder den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen bzw. kennt die Hintergründe der Tat?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Straftat geben?

Hinweise nehmen die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer +49 (0)30 4664-911777, per E-Mail und jede andere Polizeidienststelle entgegen.