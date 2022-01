Mutmaßliche Einbrecher gesucht

Nr. 0221

Mit der Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei jungen Männern, die in der Nacht zum 7. August 2021 in Rosenthal in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein und hochwertigen Schmuck erbeutet haben sollen. Zur Begehung der Tat in der Friedrich-Engels-Straße sollen sie sich zuvor eine Leiter von einem Nachbargrundstück besorgt haben, wobei sie videografiert wurden. Am 16. August 2021 kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem eine unbekannte, jugendliche Person vor dem Haus der Geschädigten videografiert wurde. Die Gesamtumstände deuteten dabei auf einen Zusammenhang mit dem zuvor geschilderten Einbruch hin.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder Aufenthaltsorten der Männer machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, 13437 Berlin-Reinickendorf, unter der Telefonnummer (030) 4664-172110 oder (030) 4664-172130 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-171010, oder per E-Mail, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.