Rauschmittel bei Fahrzeugkontrolle gefunden - Festnahme

Nr. 0079

In Westend nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 11 in der vergangenen Nacht einen 29-jährigen Fahrzeugführer fest. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug, mit dem der Mann unterwegs war, gegen 21.45 Uhr einer Funkstreife in der Scharnweberstraße durch seine hohe Geschwindigkeit aufgefallen. Die Fahrt führte dann auf die BAB A 100 in Richtung Saatwinkler Damm. An der Abfahrt Kaiserdamm Süd ging es weiter in Richtung Königin-Elisabeth-Straße, wo die Einsatzkräfte den Pkw schließlich stoppten. Hier lautete der Tatvorwurf zunächst unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen. Es fand eine Überprüfung statt, bei der das Fahrzeug aufgrund des Rennens beschlagnahmt werden sollte. Die bei der Entnahme der persönlichen Dinge aus dem Pkw entstanden Verdachtsmomente führten schließlich zu einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung der Gegenstände und des Fahrzeugs. Ein dreistelliger Geldbetrag im unteren Bereich in verdächtiger Stückelung und über zwei Kilo weißes Pulver – mutmaßlich Kokain – in Plastiktüten verpackt, kamen zum Vorschein. Die Kräfte beschlagnahmten nun das Auto, das Geld und das Pulver. Den Festgenommenen überstellten sie dem Fachkommissariat für bandenmäßig organisierten Betäubungsmittelhandel beim Landeskriminalamt, das die weiteren noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.