Auto in Gleisbett

Nr. 0078

Ein in Schlangenlinien fahrendes Auto erweckte vergangene Nacht in Französisch Buchholz die Aufmerksamkeit zweier Kollegen des Abschnitts 13. Kurz nach 0 Uhr forderten die Beamten den Fahrzeugführer des VW daraufhin auf, sein Auto am Fahrbahnrand der Pasewalker Straße abzustellen, um sich einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser Aufforderung kam der Fahrer nicht nach, beschleunigte den Pkw stattdessen und flüchtete in Richtung Blankenburger Straße. Die Einsatzkräfte folgten ihm mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht und beobachteten im weiteren Verlauf, wie der 41-Jährige – immer noch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – eine rote Ampel missachtete. Kurz darauf bog der Flüchtende ohne zu blinken in die Elisabeth-Christinen-Straße ab und von dort in die Schlossallee. An der Einmündung zur Pankower Straße lenkte er den VW schließlich in das Gleisbett der Tramführung und kam in diesem unfreiwillig zum Stehen. Der 41-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte daran jedoch durch einen der beiden Kollegen gehindert werden. Da der Tatverdächtige eine freiwillige Atemalkoholkontrolle vehement ablehnte, wurde er zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung einem Polizeigewahrsam zugeführt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Die Tramlinie 50 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des VW im Zeitraum von 0.10 bis 0.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.