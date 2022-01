In die Luft geschossen – 19-Jährigen festgenommen

Nr. 0077

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte in Friedrichshain einen Mann fest, der mit einer Waffe in die Luft geschossen haben soll. Gegen 15.10 Uhr nahmen mehrere Zeugen den bis dahin unbekannten Mann auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße wahr und riefen die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung im 3. Obergeschoss fanden die Polizistinnen und Polizisten eine Schreckschusswaffe, diverse Munition, eine Machete, mutmaßlich Drogen, Verpackungsmaterial dafür sowie mehrere Feinwaagen. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte einen unterschlagenen Führerschein und einen Aufenthaltstitel, welche sie ebenfalls beschlagnahmten. Den 19-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte vor dem Wohnhaus fest. Anschließend brachten sie ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen konnte. Während des Einsatzes war die Gärtnerstraße zwischen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).