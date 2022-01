Beim Verladen von Fahrrädern beobachtet - Festnahme

Nr. 0074

Einsatzkräfte der 32. Einsatzhundertschaft haben gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Hehler in Gesundbrunnen festgenommen.

In der Schulstraße Ecke Maxstraße fiel den Einsatzkräften gegen 15.40 Uhr der Fahrer eines Opel auf, der sehr langsam unterwegs war. Nachdem zwei Männer aus dem Fahrzeug stiegen und kurz darauf zwei Fahrräder einluden, blieben die Fahnderinnen und Fahnder dem Duo auf den Fersen. Letztlich luden die beiden Verdächtigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Prinzenallee die beiden Fahrräder in einen Mercedes-Transporter, in dem sie sich anschließend entfernten. Weit kamen sie nicht, die Polizistinnen und Polizisten stoppten den Wagen noch in der Prinzenallee und überprüften den 31-jährigen Fahrer und seinen 30-jährigen Begleiter. Im Mercedes waren insgesamt sechs teilweise zerlegte Fahrräder und hochwertige Baumaschinen, die allesamt sichergestellt wurden. Da der Fahrer im Verdacht stand Drogen zu sich genommen zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurden die Schüssel des Fahrzeuges ebenfalls sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt, konnten beide Männer ihren Weg fortsetzen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten. Der 31-Jährige sieht zudem einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Drogeneinfluss im Straßenverkehr entgegen.