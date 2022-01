Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0066

In Wedding wurde heute Morgen ein 86-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Den ersten Informationen zufolge war der Mann gegen 8.50 Uhr auf dem rechten Gehweg der Reinickendorfer Straße in Richtung Schererstraße mit einem Rollator unterwegs. Als er auf die Fahrbahn der Schulstraße trat, erfasste ihn ein 41-Jähriger mit seinem Pkw, mit dem er auf der Schulstraße in Richtung Müllerstraße fuhr. Der Senior wurde auf die Straße geschleudert. Die erlittenen schweren Kopf- und Beinverletzungen des Verunglückten machten eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich. Die Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang und der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).