Kontrollen in Shisha-Bars

Nr. 0065

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 haben gestern gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes Berlin, Mitarbeitenden des Ordnungsamtes Reinickendorf und der Steuerfahndung zwei Shisha-Bars in Reinickendorf kontrolliert, die später auf Anordnung des Bauamtes geschlossen wurden. In der Residenzstraße überprüften die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr zeitgleich die beiden Bars. In beiden Geschäften waren die gemessenen CO-Werte zu hoch, so dass bei einem der beiden Lokale die Gäste zunächst die Räumlichkeiten verlassen mussten. In einer Bar waren die installierte Belüftungsanlagen nicht in Betrieb. Die Beamtinnen und Beamten leiteten daraufhin ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den im Lokal anwesenden 30-jährigen Mitarbeiter ein. Insgesamt 36 Gäste wurden von den Einsatzkräften überprüft. In einem der Lokale fanden die Kräfte fünf Spielautomaten, von denen drei wegen des Verdachts des verbotenen Glücksspiels und die beiden anderen wegen gewerberechtlicher Verstöße versiegelt wurden. Neben Verstößen gegen die Abgabenordnung, leiteten die Einsatzkräfte 24 Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein. An dem Einsatz waren rund 25 Beamtinnen und Beamte beteiligt.