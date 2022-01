Pizzabote bei Überfall verletzt

Nr. 0062

Aus einer Gruppe von vier Personen heraus wurde ein Pizzabote gestern Abend in Hellersdorf mit Reizgas besprüht und beraubt.

Kurz vor 22 Uhr brachte der 17-jährige Mitarbeiter eine Pizzabestellung zur Straße An der Schule. Vor dem Wohnhaus passten ihn vier als Heranwachsende beschriebene Personen ab und gaben an, die Pizza bestellt zu haben. Da der Mitarbeiter dies für glaubwürdig hielt, übergab er die Ware und wurde kurz darauf mit Reizgas besprüht. Das Quartett flüchtete anschließend mit der Beute unerkannt in Richtung Pestalozzistraße. Der 17-Jährige alarmierte die Polizei und musste wegen der erlittenen Augen- und Atemwegsreizungen von Rettungssanitätern vor Ort behandelt werden. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 hat die weiteren noch andauernden Ermittlungen und die Fahndung nach den Unbekannten übernommen.