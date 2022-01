Nach Verkehrsunfall - Autofahrer flüchtet zu Fuß

Nr. 0061

Derzeit unbekannt ist der Fahrer eines Skoda, der gestern Nachmittag in Charlottenburg mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, gegen zwei geparkte Autos prallte und später zu Fuß vor der Polizei flüchtete.

Kurz vor 17 Uhr wollten Einsatzkräfte der 15. Einsatzhundertschaft den Skoda-Fahrer auf dem Kurfürstendamm Ecke Lewishamstraße überprüfen, da er zuvor sehr unsicher unterwegs war. Eine Kontrolle war jedoch nicht möglich, da der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn stark beschleunigte und davonraste. In der weiteren Folge bog der Davonfahrende in die Dahlmannstraße ab und verlor in Höhe der Einmündung zur Sybelstraße die Kontrolle über seinen Pkw. In Folge dessen kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, prallte gegen die beiden geparkten Pkw und fuhr weiter. Letztlich fanden die Polizistinnen und Polizisten in Höhe der Sybelstraße 17 den vom Fahrer zurückgelassenen Wagen. Eine Nahbereichssuche nach dem Flüchtenden blieb erfolglos. Der Pkw wurde von den Einsatzkräften beschlagnahmt. Die Ermittlungen und Fahndung nach dem Unbekannten führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).