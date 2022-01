Versuchter Einbruch in Kleintransporter - Festnahme

Nr. 0058

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 haben in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Autoeinbrecher in Reinickendorf festgenommen.

In der Roedernallee beobachtete ein Zeuge gegen 22.30 Uhr drei Männer, die sich an einem Mercedes zu schaffen machten. Als die Alarmanlage des Fahrzeugs ertönte, flüchtete das Trio mit einem Skoda vom Tatort. Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab den Einsatzkräften das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges durch. Dadurch konnten die Polizistinnen und Polizisten den Pkw in der Teichstraße Ecke Gotthardstraße stoppten und die drei Tatverdächtigen im Alter von 24, 42 und 49 Jahren festnehmen. Im Pkw fanden die Einsatzkräfte eine zur Fahndung aus Belgien ausgeschriebene Heckenschere und beschlagnahmten das Diebesgut. Nach der Feststellung der Personalien wurden die drei Männer vor Ort entlassen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 führt die weiteren Ermittlungen.