Lokalkontrollen in Neukölln – Polizei zieht Zwischenbilanz

Nr. 0057

Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5 (City) führen seit heute Vormittag mit Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei, des Verkehrsdienstes und des Landeskriminalamtes in der Zeit von 10 bis 1 Uhr Lokal- und Verkehrskontrollen in Neukölln durch.

Bislang wurden zehn Lokale und Friseure überprüft, bei denen insgesamt elf gewerberechtliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt wurden. So wurden am Britzer Damm und in der Silbersteinstraße gegen 10 Uhr in zwei Barbershops unter anderem vier Strafermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung und dem Schwarzarbeitergesetz festgestellt. In der Flughafenstraße musste ein Barbershop wegen gewerberechtlicher Verstöße frühzeitig schließen. Zehn weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Beamtinnen und Beamte ein, weil Gäste in den überprüften Geschäften keine Mund-Nasen-Bedeckungen bei sich hatten. Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes überprüften parallel Autofahrende entlang der Hermannstraße und ahndeten 25 Ordnungswidrigkeiten sowie zwei Straftaten wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei Kontrollen in den U-Bahnlinien U7 und U8 mussten sich 33 Fahrgäste verantworten, weil sie keine Mund-Nasen-Bedeckungen mit sich führten. Unterstützt werden die Einsatzkräfte von Mitarbeitenden des Finanzamtes Friedrichshain und der Senatsverwaltung für Wirtschaft Energie und Betriebe. Die Kontrollen dauern bis in die Nachtstunden an.