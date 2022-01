Unbekannte brachen in Pkw-Handel ein und stahlen acht Autos

Nr. 0056

In Gesundbrunnen haben Unbekannte in der vergangenen Nacht gebrauchte PKW bei einem Einbruch in einen Fahrzeughandel entwendet. Ersten Informationen zufolge hatte ein Mitarbeiter einer in der Koloniestraße ansässigen Firma heute früh um 5 Uhr eine ungewöhnlich leere Ausstellungsfläche im benachbarten Gebäude und eine aufgebrochene Zugangstür festgestellt. Die Ermittlungen am Ort durch die alarmierten Einsatzkräfte ergaben schnell den Verdacht, dass acht Autos von einer Ausstellungsfläche gestohlen wurden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Fahrzeugen führte inzwischen zum Auffinden von vier der gestohlenen PKW, die auf einer Straße in Gesundbrunnen abgestellt worden waren. Die noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord)