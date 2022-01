Verletzter Motorradfahrer

Nr. 0055

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein Verkehrsunfall in Neukölln, in dessen Folge ein 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 26 Jahre alte MINI-Fahrerin gegen 22.45 Uhr die Flughafenstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Vor der Kreuzung zur Reuterstraße blinkte ihr Fahrzeug zunächst nach links. Als der Kradfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter dem Pkw befand, daraufhin zum rechtsseitigen Überholen ansetzte, entschied sich die 26-Jährige unvermittelt um und schlug das Lenkrad nach rechts ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Dessen Fahrer stürzte daraufhin zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen in Rücken und Bein. Er wurde vorsorglich zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 vernahmen diese einen Atemalkoholgeruch bei der 26-jährigen Fahrzeugführerin. Die anschließende Kontrolle ergab einen Wert von 1 Promille. Die Ermittlungen dauern an.