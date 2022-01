Brandkommissariat ermittelt zu angezündeten Fahrzeugen

Zu zwei in der vergangenen Nacht brennenden Fahrzeugen in Friedrichshain hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Nr. 0052

Gegen 0.40 Uhr bemerkte ein BVG-Busfahrer in der Helsingforser Straße einen brennenden Wagen und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, bei dem der VW Caddy erheblich beschädigt wurde.

Nr. 0053

In der Holteistraße stand gegen 2 Uhr ein abgestelltes Kleinkraftrad in Flammen. Dienstkräfte einer Einsatzhundertschaft bekämpften den Brand an der Vespa mit einem Feuerlöscher.

In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt.