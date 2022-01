Verunglimpfung des Ansehens einer Verstorbenen

Nr. 0047

Gestern Mittag wurde die Polizei zu einem Friedhof in Lichtenberg alarmiert. Ein Zeuge hatte gegen 13 Uhr an dem Grab einer Frau Gegenstände festgestellt, die Bezug zu den Todesumständen der im September vergangenen Jahres Verstorbenen herstellten und das Andenken an sie verunglimpfen. Unbekannte hatten auf und neben dem Grab einen Kanister und einen Feuerlöscher abgelegt. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Da der Verdacht einer transfeindlichen Motivation für die Straftat, Störung der Totenruhe und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, im Raum steht, hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes die weiteren Ermittlungen übernommen.